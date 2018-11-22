В кодовую классификацию НАТО вошла новейшая российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник», оснащенная ядерной энергетической установкой, сообщил зарубежный журналист.

«Обновление от источника: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» получила обозначение НАТО SSC-Х-9 Skyfall», сообщил в своем твиттере журналист издания The Diplomat Анкит Панда.

Слово Skyfall не имеет прямого перевода в русском языке. Примерно его можно перевести как «падение неба». Впервые информацию о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник» рассекретил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в начале марта нынешнего года. Ракета характеризуется сверхнизкой высотой полета, непредсказуемой траекторией и практически неограниченной дальностью, что делает ее неуязвимой для систем противоракетной обороны, сообщает РИА Новости.