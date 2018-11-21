Министерство обороны РФ намерено продлить срок службы межконтинентальных баллистических ракетных комплексов стратегического назначения «Воевода» и «Тополь-М», оснащенных ядерными боеголовками.

С этой целью российское военное ведомство объявило аукцион на сайте госзакупок. Исполнитель должен будет продленный срок эксплуатации ракетных комплексов «Воевода» и «Тополь-М». Срок исполнения – до 10 ноября 2020 года, максимальная сумма контракта составляет 938,3 миллиона рублей.

Межконтинентальный баллистический ракетный комплекс «Воевода», наводящий страх на Западе и в НАТО называемый не иначе как «Сатана», встал на боевое дежурство в вооруженных силах в конце 1980-х годов и до сих пор остается мощнейшим среди российских МБР.

Ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М» также разрабатывался в конце 1980-х годов. Кроме мобильного, он имеет шахтный вариант базирования, поставленный на боевое дежурство в 2000 году, сообщает РИА Новости.