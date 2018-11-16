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Российский генерал сообщил, что в ВДВ появятся три новых подразделения
16 ноября 2018, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]
В формирования Воздушно-десантных войск РФ войдут три новых подразделения: армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны. Информацию о трех новых подразделения в ВДВ предоставил заместитель командующего войск генерал-лейтенант Александр Вязников на встрече с военными атташе.
В присутствии более 90 представителей военных атташатов 67 государств российский генерал рассказал об истории и развитии Воздушно-десантных войск. По словам Вязникова, "прогнозируемые и существующие опасности и угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер, затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства".
Как объяснил генерал, "для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС". Заместитель командующего ВДВ рассказал, что "в перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны". Вязников уточнил, что эти подразделения будут обладать интегрированными возможностями по борьбе с противником.
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