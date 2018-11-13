Минобороны РФ оценило повреждения авианосца «Адмирал Кузнецов»

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений по время инцидента на 82-м судоремонтном заводе. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября при спуске судна на воду. На судостроительном заводе из-за электросбоя были внештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду​​​.

В результате на крейсер рухнул башенный кран, повредив палубу судна. Сообщалось, что в инциденте пострадали четыре человека, еще один в настоящий момент числится пропавшим без вести.

"По результатам предварительного осмотра установлено, что значительных повреждений «Адмирал Кузнецов» не получил", - сообщил на селекторном совещании Криворучко, которого цитирует РИА Новости.

Замминистра обороны также напомнил, что между военным ведомством и Центром судоремонта был заключен контракт на восстановление авианосца. Сроки окончания работ - четвертый квартал 2022 года.