«Мертвая рука» не спасет Россию от американских ракет, признал эксперт

У России нет эффективного ответа на случай, если американцы начнут размещать свои ракеты средней дальности в Европе, заявил генерал-полковник Виктор Есин, в 1990-е годы бывший начальником Главного штаба РВСН.

После заявления США о выходе из ДРСМД сохранение стабильности в отношениях между Россией и Америкой стало стратегической задачей. Россия крайне заинтересована в том, чтобы добиться от американцев гарантий того, что США не начнут размещать в Европе свои ракеты средней и малой дальности.

В настоящее время, с учетом развертывания Штатами глобальной системы ПРО (противоракетной обороны), размещение американских ракет средней дальности в Европе позволит им нанести не только обезглавливающий удар, уничтожающий центры управления страной и вооруженными силами, но и обезоруживающий удар, поражающий основную массу российских ракетных средств, развернутых в европейской части страны. Оставшиеся после такого удара российские ракеты будут перехвачены на траектории полета американской системой ПРО.

На комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», известный на Западе как Dead Hand («Мертвая рука»), с его «ударом возмездия» тоже надежды мало, признал Виктор Есин.

«Система «Периметр» функционирует, она даже усовершенствована. Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств. Мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора. Откровенно говоря, у нас пока что нет эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе. И если американцы начнут их развертывание, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара. Нас просто подталкивают к такому решению», - цитирует его слова «Звезда».