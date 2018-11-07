В России начали разработку перспективного стратегического бомбардировщика

В России началась разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Работы находятся на особом контроле у президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

«Начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Работы по развитию и модернизации этого уникального комплекса находятся на особом контроле у Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ и министра обороны. В этом убеждает и посещение ими авиационного завода в Казани», - сообщается на странице Объединенной авиастроительной корпорации в фейсбуке.

«Лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал. Ту-160 – это уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий. Заложенные в нее конструктивные возможности до сих пор не используются в полной мере», - высказался о «белом лебеде» российской авиации Сергей Шойгу.