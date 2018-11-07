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В России начали разработку перспективного стратегического бомбардировщика

7 ноября 2018, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

В России начали разработку перспективного стратегического бомбардировщика
Фото: Министерство обороны РФ

В России началась разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Работы находятся на особом контроле у президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

«Начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Работы по развитию и модернизации этого уникального комплекса находятся на особом контроле у Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ и министра обороны. В этом убеждает и посещение ими авиационного завода в Казани», - сообщается на странице Объединенной авиастроительной корпорации в фейсбуке.

«Лучшего самолета в сверхзвуковом классе никто еще не придумал. Ту-160 – это уникальная машина, опередившая время на несколько десятилетий. Заложенные в нее конструктивные возможности до сих пор не используются в полной мере», - высказался о «белом лебеде» российской авиации Сергей Шойгу.

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Принято считать, что кофе - самое лучшее, что может взбодрить нас по утрам. Оказывается, есть альтернатива. Раскрыты 10 продуктов, благодаря которым человек может активно заняться запланированными делами.

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Певица Нюша впервые стала матерью

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На улицы российских городов вернулись молодежные группировки

На улицы российских городов вернулись молодежные группировки

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Россия – главный поставщик нефти в Китай. На очереди – газ

Россия – главный поставщик нефти в Китай. На очереди – газ

На фоне ужесточения Вашингтоном антироссийских санкций для Москвы становится важным вопрос надёжности покупателей российских нефти и газа. Дело в том, что сейчас ь американцы постараются нанести удар по нашему экспорту энергоносителей. Ясно, что самым надёжным импортёром является Китай

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Русские любят кошек сильнее всех в мире

Русские любят кошек сильнее всех в мире

Любопытные данные опубликовали западные эксперты, занимающиеся международной статистикой и маркетинговыми исследованиями. Они решили посчитать, в какой стране больше всего живёт домашних кошек. Оказалось – это Россия. Как минимум одну кошку или кота имеют 59% россиян.

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Как правильно лечить кашель?

Как правильно лечить кашель?

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Гриппа и ОРВИ можно избежать и без прививок

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Деликатная проблема

Деликатная проблема

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Весь мир узнал о Далалояне

На чемпионате мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян выиграл золото в личном многоборье. А ведь у мужской сборной России таких побед не было аж 19 лет! Артур родился в молдавской семье в Тирасполе. Но начал заниматься гимнастикой в 6 лет в Новосибирске, ходил в секции по дзюдо

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Триумф Загитовой в Хельсинки

Триумф Загитовой в Хельсинки

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки россияне выступили достойно – взяли три золота. Это сделали Наталья Забияко и Александр Энберт в парах, Александра Степанова и Иван Букин в танцах, а также Алина Загитова у женщин  – одиночниц. Лучше всего об этом сказал Илья Авербух

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Фетисов видел КХЛ иначе

Фетисов видел КХЛ иначе

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«Спартак» – «Рейнджерс». В ожидании солнца

«Спартак» – «Рейнджерс». В ожидании солнца

Среди 3-х матчей Лиги Европы, в которых сыграют российские команды, к игре «Спартак» – «Рейнджерс» будет приковано особое внимание. Правда, самих спартаковцев оно наверняка не радует. У «Спартака » будет новый тренер – это ясно. Испанцу Раулю Рианчо очень хотелось бы стать главным.

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Гончаренко против Семака. Спор на годы?

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По очередному мэру Махачкалы тюрьма плачет?

По очередному мэру Махачкалы тюрьма плачет?

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Осеннее обострение

Осеннее обострение

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Троцкий и Сталин

Троцкий и Сталин

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Разломанный мир

Разломанный мир

«Русский мир». Это сочетание уже не первый год не сходит со страниц прессы, с уст разных экспертов, блогеров. Кто-то произносит эти слова с пафосом, кто-то с плохо скрываемой злобой. Но прежде чем появился «Русский мир», произошёл «Русский разлом». Об этом книга Юрия Сторчака.

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Сценарий пишут с «тёплым носом»

Сценарий пишут с «тёплым носом»

На состоявшемся в редакции «АН» круглом столе, посвящённом подвигу взвода пограничников Александра Романовского, было принято решение – фильму «Взвод» быть! Творческая группа готовится и спорит, ища ответы на на главный вопрос: как сделать настоящий фильм, который цеплял бы за душу?

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Не будем тратить время на эти игрища

Не будем тратить время на эти игрища

Актриса Мария ГОЛУБКИНА стала известна ещё в детстве благодаря своим звёздным родителям: Ларисе Голубкиной и Андрею Миронову. Впервые снялась в 16 лет в фильме «Ребро Адама», и сегодня на её счету около 40 фильмов: «Чокнутая», «Свадьба», «Соловей-разбойник», «Есенин», "Личный номер", Француз"

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Тёмные силы не дремлют

Тёмные силы не дремлют

Актёр Егор ПАЗЕНКО («Личный номер», «Настоятель», «1812: Уланская баллада») родился в Симферополе в актёрской семье, вырос в Киеве, где до сих пор живут его родители, окончил в Москве Школу-студию МХАТ. Политический конфликт между Киевом и Москвой затронул Егора больше, чем чем других.

//Город М

Наступить на проблему

Наступить на проблему

В фильме «Кейт и Лео» герой Хью Джекмана – британский аристократ – попадает из XIX века в XXI. Выгуливая собаку, он сталкивается с полицейским, который требует убрать за ней. Герой поражается: «Хотите сказать, существует закон, обязывающий джентльмена поднять собачьи экскременты?!»

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Плутоватые американские генетики – 2

Плутоватые американские генетики – 2

«Аргументы недели» продолжают публикацию статей, посвящённых цепочке научных открытий доктора биологических наук Валерия Зюганова, которая привела его к созданию эликсира «Леюрус Арктика плюс» (согласно ст. 25 ФЗ «О рекламе», «Леюрус Арктика плюс» не является лекарственным средством)

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Герой боевиков Михаил Пореченков удивил всех, став ведущим детской программы

Герой боевиков Михаил Пореченков удивил всех, став ведущим детской программы

Михаила Пореченкова зрители привыкли видеть в кино в образе крутого героя боевиков. Но 49-летнему актеру удалось удивить свих поклонников. Он стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши».

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«Тройка» завоюет не только столицу

«Тройка» завоюет не только столицу

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Анатолий Салуцкий: «Немой набат» – книга про то, что сейчас происходит

Анатолий Салуцкий: «Немой набат» – книга про то, что сейчас происходит

Анатолий Самуилович закончил работу над новым произведением о сегодняшнем дне России. Салуцкий пишет о том, чем живёт наша страна, это прослеживается по его библиографии: «Из России, с любовью» (2006), «Путин и Четвёртая Россия. Хватит ли Президенту твёрдости для «мягкой силы»?» (2012)

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Физиология боли

Физиология боли

Мы продолжаем, как и обещали, разговор с доктором БУБНОВСКИМ. Сергей Михайлович – автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Кинезитерапия – это не спорт, это лечение болевых синдромов с помощью специальных тренажёров. Чтобы это понять, надо знать физиологию боли.

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«Годунов»: смотр актёрских сил

«Годунов»: смотр актёрских сил

На канале «Россия-1» начался показ 16-серийного фильма «Годунов» о жизни и деятельности царя Бориса Годунова. Конечно, до окончания показа нельзя давать твёрдую оценку художественного качества этого произведения. Однако кое-какие выводы на основании первых впечатлений сделать возможно.

//Общество

Англичане посчитали русских шпионов

Англичане посчитали русских шпионов

В Великобритании продолжается антироссийская истерия. Аналитический центр Henry Jackson Society опубликовал исследование, посвящённое русским шпионам. Доклад под названием «Путин всё видит и слышит: как разведслужбы России угрожают Великобритании» даже одобрил сэр Ричард Дирлав

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«Нафтогаз» потребовал от правительства Украины 6,6 миллиарда гривен

«Нафтогаз» потребовал от правительства Украины 6,6 миллиарда гривен

Украинский «Нафтогаз» подал судебный иск к правительству Украины с требованием компенсировать ущерб за поставки газа населению страны по ценам ниже рыночных. Речь идет о сумме 6,634 миллиарда гривен.

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Чем сильнее российская группировка в Сирии – тем лучше для Израиля

Чем сильнее российская группировка в Сирии – тем лучше для Израиля

В небе над Сирией уже более месяца не видно ни израильских самолётов, ни БПЛА, ни ракет. Разумеется, от мира не укрылось то, как после гибели нашего радиоэлектронного разведчика Ил-20 и ответных мер России «грозный и могучий» Израиль, не переставая делать громогласные и многообещающие заявления, быстренько убрался в своё логово.

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Кому живётся весело, вольготно на селе?

Кому живётся весело, вольготно на селе?

Высшее руководство страны заехало в ставропольское село. Так, чисто случайно. Мол, мимо пролетали, думаем, дай заглянем. Село встретило дивным урожаем сознающих свою высокую ответственность, но пока не вступивших в пубертатный возраст яблонь, а также обедом из разряда «что бог послал»

//Общество

О полиции в жизни и в кино

О полиции в жизни и в кино

Книги бывшего милиционера, подполковника, 20 лет назад сдавшего ксиву начальника районного угро, Андрея КИВИНОВА  проданы общим тиражом более 10 млн экземпляров, а он говорит, что сегодня и не писатель даже. Всё правильно: у киносценаристов слава тихая, редкий зритель помнит их имена.

//Экономика

Торговля уходит в подполье

Торговля уходит в подполье

Правительство смахнуло пыль с глобальной программы развития торговли. На сей раз планы строят до 2025 г. Правда, торговые мощности страны собираются развивать весьма своеобразно: борьба властей с торговыми сетями каждый раз оборачивается ростом как самих сетей, так и цен на их прилавках

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Почему дознавательницу изнасиловали коллеги

Почему дознавательницу изнасиловали коллеги

Не простые полицейские, а подполковники. Не простую девушку, а полицейского дознавателя. Эта история недельной давности потрясла всех пользователей негосударственных СМИ, поскольку государственные про такое не говорят. Там показывают, как некие госструктуры ищут будущих лидеров России.

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Муслим не приехал к Алиеву

Муслим не приехал к Алиеву

Двухтомник Андрея Караулова «Русский ад» – переосмысленное, доработанное автором переиздание. История о том, как страна – простые смертные и властное закулисье – жила в 90-е, как её успешно рвали на части. Здешние персонажи – Ельцин, Горбачёв, устроители «реформ» расскажут о той чудовищной эпохе

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Столетие новейшей эры

Столетие новейшей эры

11 ноября 1918 года – завершилась Первая мировая война. Сражаясь в одном блоке с будущими победителями, Россия оказалась в числе проигравших. Оказалась не в результате военного поражения, а в результате Октябрьского переворота, то есть применения Германией средств «гибридной войны»

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Чья армия поставит точку в украинском религиозном вопросе?

Чья армия поставит точку в украинском религиозном вопросе?

Продолжают обостряться отношения России и Украины из-за решения Константинопольского патриарха Варфоломея предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Некоторые эксперты уже говорят, что дело идёт к настоящей войне.

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В правительстве вновь занервничали

В правительстве вновь занервничали

24 октября в Кремле прошло заседание Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Рядовое событие. Но в среде высших чиновников ловят всё: как посмотрел президент, и кому от этого станет плохо. Такая работа – чувствовать опасность задним местом.

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Билл Гейтс создал биотуалет за $200 млн

Билл Гейтс создал биотуалет за $200 млн

Король компьютерного мира Билл Гейтс презентовал на выставке в Китае высокотехнологичный туалет, который работает без воды и канализации. Твёрдые и жидкие отходы в нём превращаются в биоудобрения.

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Драконовские санкции отменяются – запад не выживет без российских ресурсов

Драконовские санкции отменяются – запад не выживет без российских ресурсов

В США прошли промежуточные выборы в Конгресс, во вмешательстве в которые американские власти обвиняли то Россию, то Китай. Сенсации не случилось: демократы получили контроль над Палатой представителей, а республиканцы сохранили за собой Сенат.

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