Испытатели сломали крыло Су-57 и остались довольны

Конструкторы показали кадры лабораторных испытаний композитного крыла новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Крыло разрушилось, конструкторы остались довольны результатом.

Испытатели смоделировали максимальную расчетную перегрузку на крыло с помощью специальных устройств. Разрушение композитного крыла произошло, когда перегрузка достигла 104% от максимально допустимой расчетной нагрузки. Специалисты остались очень довольны этим результатом.

«Принято считать, что разрушение конструкции при нагрузках от 99% до 104% от допустимых – это отличный результат. Больше 104% уже не очень хорошо, это означает, что конструкция перетяжелена», - пояснил начальник подразделения ОКБ Сухого Александр Шкода.

Установочную партию новейших истребителей Су-57 Вооруженные силы РФ получат уже в следующем году, сообщает «Звезда».