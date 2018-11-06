Юбилей кузницы кадров для военной авиации

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в торжествах по случаю 80-летия со дня образования Краснодарского высшего военного авиаучилища летчиков (КВВАУЛ) имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Самым зрелищным моментом юбилейной программы стали показательные выступления пилотажной группы «Стрижи».

Главные события праздника развернулись на центральном военном аэродроме Краснодара. В рамках проведения информационно-агитационной акции «Служба по контракту в Вооруженных силах РФ – твой выбор!» все желающие могли посетить пункт отбора кандидатов, попробовать настоящую солдатскую кашу, осмотреть авиационную и наземную технику.

За годы своего существования училище выпустило более 27 тысяч различных специалистов, из них около 18 тысяч – летчики. Сегодня подготовленные в его стенах офицеры востребованы во всех странах мира. Новое поколение воздушных асов продолжает дело своих предшественников, среди которых 137 Героев Советского Союза, пять выпускников училища удостоены этого звания дважды. За подготовку авиационных кадров учебное заведение удостоено девяти государственных наград.

Говоря о его общем вкладе в обороноспособность страны, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что училище, как и вся армия России, переживало разные периоды за последние несколько десятков лет. Но офицеры всегда оставались верными своему долгу.

«Собственным мужеством и героизмом выпускники заложили золотые традиции училища. Все жители края гордятся им – второго такого учебного заведения в России нет», - сказал глава региона.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, в свою очередь, акцентировал внимание на высоком качестве получаемого в стенах учебного заведения образования.

«Оно стало возможным благодаря крепкому научно-преподавательскому составу и хорошей материально-технической оснащенности училища. Сегодня оно остается главной кузницей летных кадров для военной авиации. Выпускники вуза составляли, составляют и, уверен, будут составлять элиту боевой авиации России. И сегодня не просто красивый юбилей краснодарской летной школы. Это большой праздник для всей Российской Армии», - подчеркнул глава кубанского парламента.

С 80-летним юбилеем образовательное учреждение поздравили также заместитель главнокомандующего ВКС России - командующий Военно-Воздушными Силами РФ Андрей Юдин и глава Краснодара Евгений Первышов.

Вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и спикером ЗСК Юрием Бурлачко они осмотрели выставленные на аэродроме образцы военной техники.

Завершили торжества парашютные прыжки и выступление группы высшего пилотажа «Стрижи».