Кубань

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Армия 13+

Юбилей кузницы кадров для военной авиации

6 ноября 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Юбилей кузницы кадров для военной авиации

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в торжествах по случаю 80-летия со дня образования Краснодарского высшего военного авиаучилища летчиков (КВВАУЛ) имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Самым зрелищным моментом юбилейной программы стали показательные выступления пилотажной группы «Стрижи».

Главные события праздника развернулись на центральном военном аэродроме Краснодара. В рамках проведения информационно-агитационной акции «Служба по контракту в Вооруженных силах РФ – твой выбор!» все желающие могли посетить пункт отбора кандидатов, попробовать настоящую солдатскую кашу, осмотреть авиационную и наземную технику.

За годы своего существования училище выпустило более 27 тысяч различных специалистов, из них около 18 тысяч – летчики. Сегодня подготовленные в его стенах офицеры востребованы во всех странах мира. Новое поколение воздушных асов продолжает дело своих предшественников, среди которых 137 Героев Советского Союза, пять выпускников училища удостоены этого звания дважды. За подготовку авиационных кадров учебное заведение удостоено девяти государственных наград.

Говоря о его общем вкладе в обороноспособность страны, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что училище, как и вся армия России, переживало разные периоды за последние несколько десятков лет. Но офицеры всегда оставались верными своему долгу.

«Собственным мужеством и героизмом выпускники заложили золотые традиции училища. Все жители края гордятся им – второго такого учебного заведения в России нет», - сказал глава региона.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, в свою очередь, акцентировал внимание на высоком качестве получаемого в стенах учебного заведения образования.

«Оно стало возможным благодаря крепкому научно-преподавательскому составу и хорошей материально-технической оснащенности училища. Сегодня оно остается главной кузницей летных кадров для военной авиации. Выпускники вуза составляли, составляют и, уверен, будут составлять элиту боевой авиации России. И сегодня не просто красивый юбилей краснодарской летной школы. Это большой праздник для всей Российской Армии», - подчеркнул глава кубанского парламента.

С 80-летним юбилеем образовательное учреждение поздравили также заместитель главнокомандующего ВКС России - командующий Военно-Воздушными Силами РФ Андрей Юдин и глава Краснодара Евгений Первышов.

Вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и спикером ЗСК Юрием Бурлачко они осмотрели выставленные на аэродроме образцы военной техники.

Завершили торжества парашютные прыжки и выступление группы высшего пилотажа «Стрижи».

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Юбилей кузницы кадров для военной авиации

Юбилей кузницы кадров для военной авиации 12:47

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в торжествах по случаю 80-летия со дня образования Краснодарского высшего военного авиаучилища летчиков (КВВАУЛ) имени Героя Советского Союза А.К. Серова. >>
Открыт уникальный культурный комплекс

Открыт уникальный культурный комплекс 12:46

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко открыли в Краснодаре уникальный мультимедийный комплекс «Россия – моя история». >>
Перспективы парусного спорта

Перспективы парусного спорта 02.11 16:53

Кубанские парламентарии по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко в Геленджике приняли участие в открытии соревнований по парусному спорту – 28-й Геленджикской регаты. >>
Фактор успешного развития животноводства

Фактор успешного развития животноводства 02.11 10:04

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провел в Новокубанском районе совместное выездное заседание двух комитетов ЗСК - по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию и по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий. >>
Каневской район: перспективы экономического и социального развития

Каневской район: перспективы экономического и социального развития 01.11 16:40

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко в рамках цикла мероприятий по мониторингу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» парламентарии провели выездное заседание в станице Каневской. >>
Заводы Краснодарского края произвели миллион тонн сахара

Заводы Краснодарского края произвели миллион тонн сахара 01.11 09:16

На Кубани продолжается сезон уборки и переработки сахарной свеклы. >>

//Новости МирТесен



Стремление к высочайшему уровню

Стремление к высочайшему уровню 01.11 09:16

В Туапсе состоялось выездное заседание об итогах летнего сезона 2018 года и приоритетных направлениях подготовки к сезону следующего года. >>
Зарядка с чемпионом

Зарядка с чемпионом 31.10 14:56

В станице Тбилисской по поручению спикера краевого парламента Юрия Бурлачко комитет ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями провел спортивное мероприятие для молодежи под названием «Зарядка с чемпионом». >>
Поддержать волонтеров на законодательном уровне

Поддержать волонтеров на законодательном уровне 30.10 20:42

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел встречу с депутатом Государственной Думы РФ Натальей Костенко. >>

//Новости СМИ2

Актуальные законодательные инициативы

Актуальные законодательные инициативы 26.10 19:01

В Краснодаре в конференц-зале гостиницы «Интурист» состоялось пленарное заседание Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). >>
Обеспечить безопасность в учебных заведениях

Обеспечить безопасность в учебных заведениях 26.10 18:17

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов побывали в краевой клинической больнице №1 имени профессора С.В Очаповского, где навестили пострадавших в трагедии в Керченском политехническом колледже. >>
Кубань и Крым будут развивать яхтенный туризм

Кубань и Крым будут развивать яхтенный туризм 25.10 21:31

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заключили Соглашение о развитии яхтенного туризма. >>

//Новости Redtram

Соблюдая интересы государства и общества

Соблюдая интересы государства и общества 25.10 09:35

В зоне внимания Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Краснодарскому краю важнейшие процессы, связанные с конкуренцией, ценообразованием, добропорядочным сотрудничеством, формированием благоприятной среды для развития целого ряда отраслей и производств. >>
Научно-технический центр у Черного моря

Научно-технический центр у Черного моря 25.10 09:29

Научно-технический центр будет создан в Сочи на базе образовательного центра «Сириус». Он будет идентичен Технологической долине МГУ, а его площадь составит около 40 гектаров. Такую инициативу поддержал президент России Владимир Путин. >>
Бегущие по волнам

Бегущие по волнам 25.10 09:28

На участие в XXVIII Геленджикской регате подано более семисот заявок. Самые массовые соревнования России по парусному спорту пройдут со 2 по 8 ноября. >>

//Новости ADWILE

Защитить «зеленые легкие» Кубани

Защитить «зеленые легкие» Кубани 25.10 09:28

В ходе сессии кубанского парламента под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко парламентарии особое внимание уделили и вопросу развития лесного хозяйства на территории Кубани. Со сложившейся на данный момент ситуацией в отрасли депутатов ознакомил министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин. >>
На Кубани будет создан реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

На Кубани будет создан реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 25.10 09:28

На очередной сессии депутаты кубанского парламента внесли изменения в статью 3 Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае». >>
Зеленый свет – созданию промышленных технопарков

Зеленый свет – созданию промышленных технопарков 24.10 14:13

В числе первоочередных вопросов повестки 14 сессии Законодательного Собрания Краснодарского края стало внесение изменений в краевой закон «О промышленной политике в Краснодарском крае». >>
В Краснодаре пройдет Конференция ЮРПА

В Краснодаре пройдет Конференция ЮРПА 23.10 18:47

26 октября в Краснодаре пройдет XXIX Конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. Возглавит ее работу председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В апреле 2018 года кубанский парламент принял эстафету председательства в ЮРПА от своих крымских коллег. >>
В режиме диалога

В режиме диалога 23.10 11:38

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел на этой неделе еженедельное планерное совещание. В его рамках руководитель департамента внутренней политики Краснодарского края Галина Москалева представила парламентариям информацию по вопросу господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих в Краснодарском крае. >>
Экономическое развитие Новокубанского района: проблемы и пути решения

Экономическое развитие Новокубанского района: проблемы и пути решения 19.10 12:14

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел встречу депутатов с представителями органов местного самоуправления Новокубанского района. >>

//Новости партнеров

Сняты все препятствия к подписанию соглашения

Сняты все препятствия к подписанию соглашения 19.10 12:02

Вице-спикер ЗСК Сергей Усенко по поручению главы кубанского парламента Юрия Бурлачко провел совещание по вопросам согласования административной границы Краснодарского края и Карачаево-Черкесской Республики. >>
Будущее – за информационными технологиями

Будущее – за информационными технологиями 19.10 12:02

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко приняли участие в пленарном заседании регионального делового форума «Дело за малым». >>
Только так можно добиться результата

Только так можно добиться результата 19.10 10:02

Сочи сегодня — это не только «Русская Ривьера», один из самых популярных курортов страны. Ежегодно здесь проводятся сотни спортивных, деловых и культурных мероприятий, в том числе международного уровня. В числе самых ожидаемых в этом году — чемпионат мира по футболу. >>
Планетарные масштабы — глобальные решения

Планетарные масштабы — глобальные решения 19.10 10:01

Все гости отмечают качество кубанских автомобильных трасс. Наш край заслуженно входит в число регионов — лидеров по дорожному строительству, которое с каждым годом продолжает наращивать мощности. Однако мало кто задумывается, насколько глобальна работа, благодаря которой нам обеспечено комфортное и безопасное движение на машине по гладкому асфальту. >>
Дорогу осилят идущие

Дорогу осилят идущие 19.10 10:01

Краснодарский край отличается разветвленной дорожной сетью и интенсивностью автомобильного движения. В последние годы трафик только увеличивается: экономика края растет, да и россияне всё чаще предпочитают приезжать на курорт автомобильным транспортом. >>
Хорошие дороги — дело профессионалов

Хорошие дороги — дело профессионалов 19.10 10:01

Несколько последних лет средства дорожного фонда, благодаря принятому федеральному закону, стали использоваться исключительно по назначению. В результате долгожданной стабильности отрасль начала активно развиваться, демонстрируя свое огромное значение для экономического, культурного и социального развития общества. В конце концов, дороги — это стратегически важные объекты, которые к тому же отражают уровень благополучия государства. >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры