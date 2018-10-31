Джон Болтон обвинил Китай в копировании российских вооружений
31 октября 2018, 23:17 [ «Аргументы Недели» ]
Советник президента Соединенных штатов Америки по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Китай в ходе военно-технического сотрудничества с Россией "ворует" ее интеллектуальную собственность.
"Они воруют интеллектуальную собственность, копируют [военную продукцию - прим. ред.], повторяют. И очень скоро начнут продавать такие же", - цитирует Болтона РИА Новости.
Он отметил, что Китай "ворует" достижения Российской Федерации в военной сфере ровно так же, как он поступает и со многими американскими продуктами.
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