Пентагон поставил в Европу крупнейшую в XXI веке партию боеприпасов
28 октября 2018, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
В октябре Пентагон поставил на авиабазу ВВС Соединенных штатов Рамштайн в Германии порядка ста контейнеров с различным вооружением, снаряжением и боеприпасами. Об этом сообщается на сайте базы.
Уточняется, что для США это стало крупнейшей поставкой боеприпасов в Европу с 1999 года. Напомним, тогда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов на Югославию.
Боеприпасы предназначены для поддержки инициативы НАТО по европейскому сдерживанию и расширению военной базы американских военно-воздушных сил на территории Европы.
Кроме того, в сообщении уточняется, что содержимое поставленных контейнеров предназначено для "оперативной реакции на возможные угрозы со стороны агрессивных игроков".
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