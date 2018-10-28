Пентагон поставил в Европу крупнейшую в XXI веке партию боеприпасов

В октябре Пентагон поставил на авиабазу ВВС Соединенных штатов Рамштайн в Германии порядка ста контейнеров с различным вооружением, снаряжением и боеприпасами. Об этом сообщается на сайте базы.

Уточняется, что для США это стало крупнейшей поставкой боеприпасов в Европу с 1999 года. Напомним, тогда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов на Югославию.

Боеприпасы предназначены для поддержки инициативы НАТО по европейскому сдерживанию и расширению военной базы американских военно-воздушных сил на территории Европы.

Кроме того, в сообщении уточняется, что содержимое поставленных контейнеров предназначено для "оперативной реакции на возможные угрозы со стороны агрессивных игроков".