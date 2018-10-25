Минобороны РФ обвинило США в управлении атаковавшими Хмеймим дронами

Управление беспилотными летательными аппаратами, которые атаковали сирийскую базу ВКС России в Хмеймим, осуществлялось США. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По словам замглавы ведомства, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они не сбились с курса, перейдя в режим ручного управления.

«В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря на протяжении восьми часов», - отметил Фомин, которого цитирует ТАСС.