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Минобороны РФ обвинило США в управлении атаковавшими Хмеймим дронами
25 октября 2018, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]
Управление беспилотными летательными аппаратами, которые атаковали сирийскую базу ВКС России в Хмеймим, осуществлялось США. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
По словам замглавы ведомства, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они не сбились с курса, перейдя в режим ручного управления.
«В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря на протяжении восьми часов», - отметил Фомин, которого цитирует ТАСС.
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