Корабли ТОФ встретили в порту Китая

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России - ракетный крейсер "Варяг", противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и морской танкер "Борис Бутома" - вошли сегодня в китайский порт Циндао.

Об этом сообщил в воскресенье, 21 октября, официальный представитель ТОФ, капитан II ранга Николай Воскресенский. Эскадра ВМФ РФ прибыла в Китай с деловым визитом.

Сегодня состоялось совместное совещание по вопросам материально-технического обеспечения кораблей при стоянке в порту. Военные суда будут находиться в Китае до 25 октября, передает ТАСС.

В течение этого времени будет проведен ряд совместных работ российских и китайских моряков, в частности, произойдет обмен опытом: "Российские и китайские моряки посетят корабли друг друга", - рассказал Воскресенский.