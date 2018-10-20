Шойгу подвел итоги военной операции РФ в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги российской военной операции в Сирии. По его словам, за три года полностью разгромлены бандформирования террористической группировки "Исламское государство"*.

Об этом глава российского оборонного ведомства заявил сегодня, 20 октября, на пятом совещании глав военных ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и партнеров "СМОА плюс".

"Всего за время операции ликвидированы свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождены 1411 населенных пунктов и более 95 процентов территории Сирии", - цитирует министра агентство ТАСС.

Кроме того, у боевиков были отбиты ключевые населенные пункты в САР и разблокированы различные коммуникации. ВКС России уничтожили порядка 122 тысяч объектов террористов.



*запрещенная в России террористическая организация.