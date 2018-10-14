Гидрографическое судно "Горизонт" Северного флота ВМФ России завершило выполнение океанографических исследований в Северном Ледовитом океане и вернулось в порт по окончании 70-дневного плавания.

Судно прибыло в постоянный пункт базирования, которым является поселок Мишуково Мурманской области. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Этот арктический поход стал самым долгим для флотских гидрографов за последние годы. Его продолжительность составила в общей сложности 70 суток", - рассказал представитель флота.

В ходе этой длительной экспедиции экипаж, в основном, проводил океанографические исследование в Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирском морях, а также в море Лаптевых.