Ким Чен Ын подтвердил ликвидацию ядерного полигона

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын пригласил американских инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери. Визит на полигон позволит подтвердить его демонтаж.

Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что ядерный полигон Пхунгери ликвидирован, и пригласил инспекторов, которые смогут в этом убедиться.

Об этом сообщили в Государственном департаменте Соединенных штатов по итогам прошедших сегодня переговоров госсекретаря США Майка Помпео с северокорейским лидером.

Напомним, ранее АН сообщали, что президент США Дональд Трамп оценил визит американского госсекретаря в Пхеньян, выразив надежду на новую встречу с главой КНДР в ближайшем будущем.