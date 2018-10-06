В Японии на воду спущена уникальная подводная лодка
6 октября 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Первую подводную лодку японского производства на литий-ионных аккумуляторах спустили на воду на верфи города Кобе в пятницу, 4 октября. Об этом сегодня сообщает издание Navy Recognition.
Бесшумная подводная лодка Oryu длиной 84 метра, шириной 9.1 метра и водоизмещением в 2950 тонн относится к классу Soryu, а значит, является одной из крупнейших в мире.
Она способна развивать скорость до двадцати морских узлов (около 37 км/ч). Основной особенностью технологии литий-ионных аккумуляторов является то, что запас энергии в батареях можно постоянно пополнять.
Недостатком, однако же, является высокая стоимость изготовления. Тем не менее,ожидается, что всего для японского флота будет построено 12 подводных лодок класса Soryu.
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