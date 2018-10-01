Минобороны опубликовало видеозапись атаки российских боевых роботов

Ко Дню Сухопутных войск РФ Минобороны опубликовало видеопоздравление, в котором показаны фрагменты недавних учений, работа робота-танка, а также процесс подготовки офицеров-мотострелков. Минобороны РФ опубликовало видео, как новейшие ракеты разносят в щепки корабли

"Пехота, танкисты, ракетчики и артиллеристы, военные химики, инженеры и… боевые роботы. Сегодня, 1 октября, их праздник – День Сухопутных войск России", - говорится в подписи к традиционной видеозаписи.

В клип попали и уникальные кадры боевого применения новейших роботов "Нерехта" и "Уран-9". Напомним, последнего впервые показали на параде Победы в 2018 году.

"Уран-9" предназначен для разведки и огневой поддержки мотострелковых подразделений. Оснащен противотанковыми ракетами, 30-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметами и огнеметными установками.

"Нерехта" состоит из компактного гусеничного шасси, на которое устанавливается 7.62-миллиметровый танковый пулемет калашников или 12.7-миллиметровый пулемет "Корд".

День Сухопутных войск отмечается 1 октября. Глава РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с праздником, поблагодарив за обеспечение обороноспособности страны.



