В России начались испытания электромагнитного оружия
1 октября 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
Образцы российского электромагнитного оружия уже проходят испытания на полигонах, сообщил советник первого заместителя гендиректора Концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.
Речь идет о так называемой СВЧ-пушке, которая работает со сверхвысокочастотным излучением и предназначена выводить из строя электронику противника. В частности, головки самонаведения ракет.
В СВЧ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным выстрелом, пишет ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, электромагнитное оружие является очень перспективным направлением. Российские СВЧ-пушки испытываются «постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах».
Михеев также добавил, что сейчас в России также ведутся активные работы над эффективными системами защиты от подобных или аналогичных электромагнитных вооружений.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес