В России начались испытания электромагнитного оружия

Образцы российского электромагнитного оружия уже проходят испытания на полигонах, сообщил советник первого заместителя гендиректора Концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

Речь идет о так называемой СВЧ-пушке, которая работает со сверхвысокочастотным излучением и предназначена выводить из строя электронику противника. В частности, головки самонаведения ракет.

В СВЧ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, также называемое электромагнитным выстрелом, пишет ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, электромагнитное оружие является очень перспективным направлением. Российские СВЧ-пушки испытываются «постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах».



Михеев также добавил, что сейчас в России также ведутся активные работы над эффективными системами защиты от подобных или аналогичных электромагнитных вооружений.