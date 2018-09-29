СМИ назвали российскую подлодку самым грозным противником флота США

"Самой грозной" субмариной для флота США является российская подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М". Контр-адмирал Дэйв Джонсон, говоря о субмарине, отметил, что США столкнутся с "суровым потенциальным противником".

Об этом пишет издание National Interest. Даже предшественница новейшей субмарины, которая встанет в скором времени в ряды российского флота, вызывает опасения и восхищения у Штатов.

Совершенно очевидно, что главные усилия по развитию российского флота были направлены на укрепление подводного флота, отмечает главнокомандующий ВМС США в Европе Джеймс Фогго.

Большинство технических деталей нового корабля остаются под грифом "секретно". Но известно, что до 2023 года планируется построить еще пять лодок проекта "Ясень-М". Ближайшая из них — "Красноярск" — должна сойти со стапелей в 2019 году.