Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о начале осеннего призыва в Вооруженные силы Российской Федерации. Этой осенью российскую армию пополнят 132,5 тысячи новобранцев.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 132 500 человек», - говорится в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Соответственно, этим же указом регламентируется увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

В ходе весеннего призыва 2018 года ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнили 128 000 бойцов.