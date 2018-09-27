Фото: «Калашников» разработал арктическую экипировку
27 сентября 2018, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
Концерн «Калашников» разработал комплект экипировки и снаряжения для военнослужащих, которые выполняют задачи в условиях пониженных температур. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Он создавался при участии Министерства Обороны Российской Федерации и ассоциации содействия освоению арктических территорий «Северный Десант».
В составе экипировки - рейдовый костюм «Нанук», спальный мешок для низких температур, специальные транспортные контейнеры. Всего более 40 наименований.
Все элементы экипировки были опробованы военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте этого года на полуостровах Ямал и Таймыр.
Во время испытаний столбики термометра опускались до -47 градусов, порывы ветра достигали скорости порядка 25 м/с, а влажность воздуха стремилась к 100%.
Несмотря на столь суровые арктические условия, комплект успешно прошел все испытания. Экипировка была представлена на форуме «Армия-2018».
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