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Сергей Шойгу: Россия дает ответ Израилю
24 сентября 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
В ответ на действия израильских ВВС, которые привели к крушению российского самолета Ил-20, Россия вынуждена принять адекватные ответные меры. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, Российская Федерация намерена принять определенные меры по наращиванию возможностей сирийской системы противовоздушной обороны, сообщает телеканал Звезда.
Ответом России на гибель военного самолета Ил-20 станет, среди прочего, переброска в Сирию батареи ЗРК С-300, что послужит серьезным аргументом для израильских ВВС отказаться от авиаударов.
«Сирийским вооруженным силам в течение 2-х недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300», - заявил министр обороны Российской Федерации.
Кроме того, Россия намерена оснастить командные пункты Сирийской Арабской Республики автоматизированными системами управления, которые ранее поставлялись только в вооруженные силы РФ.
Также в прилегающих к Сирии районах будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на территории САР.
Министр обороны РФ выразил убеждение, что реализация этих мер «охладит "горячие головы" и удержит их от необдуманных поступков, которые могут нанести угрозу российским военнослужащим».
Напомним, 17 сентября над Средиземным морем сирийскими ПВО был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. На его борту находились 15 военнослужащих, все они погибли.
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