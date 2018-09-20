В Хорватии оценили масштабные изменения российской армии и объяснили их

Учения «Восток-2018» показали, что нынешние Вооруженные силы РФ не имеют ничего общего с той армией, которая осталась России в наследство от СССР. Об этом пишет хорватская газета Večernji List. Путин считает необходимым разработать новые виды вооружений

В 90-х годах, после распада Советского Союза, военные голодали, они не могли даже воспользоваться горячей водой в душе, техника разваливалась, армия новой России не смогла подавить сепаратистское движение в Чечне, с трудом справляясь с военными конфликтами, считают хорватские журналисты, передает РИА Новости.

Теперь же Россия снова стала мировой державой. Первые крупные изменения произошли в 2012 году, когда была полностью реорганизована структура и командная цепочка сухопутных войск.

Россия сосредоточилась на целом ряде специфических областей, которым не придавал значения Запад, замечает автор статьи. Современная армия Российской Федерации стала одной из самых многочисленных, а по количеству танков она абсолютный лидер в мире. Как отмечается, создан лучший в мире танк Т-14 «Армата», идет разработка целого нового семейства самолетов «Сухой», очень далеко Россия продвинулась в технологии контроля воздушного пространства. Больших успехов российский ОПК добился в разработке зенитных систем, таких как С-400, которые не уступают знаменитым американским ЗРК Patriot.

Но больше всего Россия продвинулась в таких системах ведения боя будущего, как радиоэлектронная борьба, кибервойна и применение высокотехнологичных систем.