В России создадут многоразовую ракету-носитель
20 сентября 2018, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]
В России в ближайшие четыре года создадут полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени ракеты-носителя. Об этом журналистам сообщили в Фонде перспективных исследований.
Проект по созданию прототипа многоразовой ступени получил название «Крыло-СВ» (ступень возвращаемая), отмечает РИА Новости. Проектирование планируется внести в Федеральную космическую программу.
В настоящее время продолжается подготовка технического задания, а сами работы стартуют в первой половине 2019 года. За основу прототипа был взят проект «Байкал», когда-то разрабатываемый в Центре им. Хруничева.
Многоразовый ускоритель «Байкал» был спроектирован в начале 2000-х годов в НПО «Молния» по заданию вышеназванного Центра для «Ангары». Однако в те годы проект так и не получил развития.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес