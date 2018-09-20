В России создадут многоразовую ракету-носитель‍

В России в ближайшие четыре года создадут полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени ракеты-носителя. Об этом журналистам сообщили в Фонде перспективных исследований.

Проект по созданию прототипа многоразовой ступени получил название «Крыло-СВ» (ступень возвращаемая), отмечает РИА Новости. Проектирование планируется внести в Федеральную космическую программу.

В настоящее время продолжается подготовка технического задания, а сами работы стартуют в первой половине 2019 года. За основу прототипа был взят проект «Байкал», когда-то разрабатываемый в Центре им. Хруничева.

Многоразовый ускоритель «Байкал» был спроектирован в начале 2000-х годов в НПО «Молния» по заданию вышеназванного Центра для «Ангары». Однако в те годы проект так и не получил развития.