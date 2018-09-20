Военные корабли ТОФ вернулись в пункты дислокации после маневров «Восток-2018»

Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулись в пункты постоянной дислокации после проведенных накануне военных маневров "Восток-2018".

Об этом журналистам рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский, сообщает РИА Новости.

В акватории Охотского моря они выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным мишеням, отработали противолодочные и противоминные задачи, взаимодействовали с пехотой и авиацией.

В рамках маневров корабли ТОФ выполнили более 50 боевых упражнений. Ранее к своим причалам вернулись корабли соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке РФ.