Военные корабли ТОФ вернулись в пункты дислокации после маневров «Восток-2018»
20 сентября 2018, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулись в пункты постоянной дислокации после проведенных накануне военных маневров "Восток-2018".
Об этом журналистам рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский, сообщает РИА Новости.
В акватории Охотского моря они выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным мишеням, отработали противолодочные и противоминные задачи, взаимодействовали с пехотой и авиацией.
В рамках маневров корабли ТОФ выполнили более 50 боевых упражнений. Ранее к своим причалам вернулись корабли соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке РФ.
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