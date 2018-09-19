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Путин считает необходимым разработать новые виды вооружений
19 сентября 2018, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поставил задачу начать разработку новейших видов вооружений, применение которых может начаться через несколько лет.
В результате осуществления госпрограммы "в войска должны поступить новейшие образцы вооружений, которые по тактико-техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги", отметил президент, передает ТАСС. Но уже сегодня необходимо думать о создании новых видов вооружения. Они определят облик ВС РФ на предстоящие десятилетия.
Владимир Путин сегодня осмотрел галерею для снайперской стрельбы в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки в стрелковом центре. Специалисты показали российскому лидеру два экспериментальных образца винтовок.
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