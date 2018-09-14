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Минобороны РФ изучает документы об экспериментах США над людьми
14 сентября 2018, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты Министерства обороны России изучают документы о деятельности лаборатории Соединенных Штатов в Грузии, где могли проводиться эксперименты над людьми с летальным исходом.
Речь идет об опубликованных на днях экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе документов по реализации США военно-биологической программы. Биологи военно-медицинской группы США в Грузии могли проводить в грузинском исследовательском центре общественного здравоохранения Рицарда Лугара эксперименты над жителями Грузии. Экс-министр опубликовал закрытую информацию, которая подтверждает, что в центре Лугара работают с возбудителями чумы, сибирской язвы и свиного гриппа. Проводят эксперименты над людьми, не считаясь с десятками погибших в процессе пациентов.
МИД России направит запрос в Госдепартамент, чтобы получить разъяснения по поводу этих сведений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вчера на брифинге. Захарова добавила, что Россию эта ситуация "более чем волнует, исходя из непосредственной близости к российской территории", передает ТАСС. Как подчеркнула представитель МИД, суверенные страны обретали свой суверенитет и независимость не для того, чтобы над ними и гражданами этих стран проводились чужими военными биологические эксперименты.
В Минобороны России заявили, что опубликованные документы сейчас изучают профильные специалисты, результаты будут представлены общественности.
Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара открылся недалеко от международного аэропорта Тбилиси в поселке Алексеевка в 2011 году по правительственной программе США.
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