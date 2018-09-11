Путин принял участие в закладке первого танкера типа «Афрамакс»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки первого танкера класса "Афрамакс". Судно является одним из десяти танкеров такого класса в портфеле заказов "Звезды".

Судно получило название "Санкт-Петербург", передает ТАСС. Участником церемонии также стал глава "Роснефти" Игорь Сечин, так как компания является одним из инвесторов строительства завода.

Танкеры строятся на судостроительном комплексе "Звезда", их будут сдавать в эксплуатацию,начиная с 2021 года. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает 26 кораблей.

Соглашение о проектировании, строительстве, технадзоре, эксплуатации и подготовке экипажей десяти танкеров класса "Афрамакс" было подписано еще в 2017 году.

Строительство судов нового поколения будет проходить совместно с южнокорейским партнером данного комплекса, компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.