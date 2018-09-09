Сегодня в России отмечают День танкиста

Сегодня, 9 сентября, в России отмечают День танкиста. К празднику Министерство обороны РФ рассекретило некоторые исторические документы, касающиеся времен Великой Отечественной войны.

«Новый историко-познавательный проект Министерства обороны России снимает гриф секретности с ряда документов военных лет, посвященных танковым соединениям и частям и героическим подвигам советских танкистов», - сообщается на сайте проекта.

День танкиста – это советский и российский профессиональный праздник танкистов и танкостроителей. Он учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года. Изначально праздник отмечался 11 сентября, с 1980 года была установлена текущая дата празднования – второе воскресенье сентября. День танкиста входит в число наиболее почитаемых праздников в войсках.