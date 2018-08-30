Российские военные успешно испытали новую ракету

Российские военные провели успешные испытания новой ракеты системы противовоздушной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ракета поразила условную цель с заданной точностью.

«После серии испытаний новая ракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно поразила условную цель с заданной точностью», - сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковник Андрей Приходько.

Состоящая на вооружении ВКС России система противоракетной обороны выполняет задачи защиты от ударов средств воздушно-космического нападения. Также она предназначена для систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, сообщает РИА Новости.