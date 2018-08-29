Век на службе Отечества

Русская армия во все времена славилась своими офицерами. И, помимо великолепной боевой подготовки, они всегда отличались высокими моральными качествами. Они понимали, что все знания и умения, которыми владеют, направлены на одно – поддержание мира, спокойствия и защиты Родины. А учат всему этому, в том числе (причём не только россиян), в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации» (ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ»), которому в осенью этого года исполняется 100 лет!

Свою историю Академия ведёт ещё с царских времён, а сам ВУНЦ СВ – правопреемник Императорской военной академии, основанной ещё 8 декабря 1832 года. Тогда она носила имя Николаевской академии Генерального штаба и считалась флагманом среди военных образовательных учреждений царской России. В 1918 году приказом Революционного Военного Совета Республики на её базе открывают Академию Генерального штаба РККА, которую позже, в 1921-ом, преобразуют в общевойсковую и вновь переименовывают в Военную академию РККА.

Имена меняются, но суть остаётся прежней – это по-прежнему главный поставщик военных кадров, что неоднократно было отмечено наградами. Причём как советскими и российскими, так и зарубежными.

В своей новейшей истории ОВА ВС РФ получила своё название в декабре 2008 года, когда в ходе реорганизации к Академии присоединили 11 крупнейших государственных военных вузов.

Среди выпускников ВУНЦ СВ много известных офицеров, командующих войсками, героев СССР и героев России. Так, например, Военную академию РККА заканчивали С.М. Буденный. Г.К. Жуков, маршалы артиллерии Н.Н. Воронов и М.Н. Чистяков, маршалы бронетанковых войск П.А. Ротмистров, П.С. Рыбалко, авиаторы Г.А. Ворожейкин, В.А. Судец и многие другие. Например, из наших современников широкому кругу читателей наверняка знакомо имя Валерия Герасимова, начальника Генштаба ВС РФ и замминистра обороны.

Сегодня ВУНЦ СВ готовит офицеров, педагогов и научные кадры для Минобороны, занимается переподготовкой специалистов, проводит фундаментальные, а также прикладные исследование и многое другое.

Причём в Академии обучаются не только российские офицеры, но и иностранные военнослужащие из 30 государств ближнего и дальнего зарубежья. Так, например, давние дружеские отношения связывают ВУНЦ СВ и Минобороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ). Её офицеры с 1965 года регулярно проходят подготовку по различным направлениям. А в марте 1977 года Указом президента СРВ академия была награждена «Орденом Дружбы».

«АН» удалось пообщаться на тему военного сотрудничества России и СРВ с генерал-майором Чан Минь Шоном, атташе по вопросам обороны при посольстве Вьетнама:

– Уважаемый Чан Минь Шон, очевидно, что безопасность страны напрямую зависит от подготовки каждого отдельного офицера. С 2010 года в ОВА ВС РФ прошли подготовку 45 военных специалистов из Вьетнама. Хотелось узнать по каким направлениям, и как вы оцениваете качество их обучения?



– В основном это были штабные офицеры, командование, специалисты-тыловики в области обеспечения, специалисты по радиоэлектронной борьбе и многие другие.

На мой взгляд, их подготовка была организована на самом высоком уровне – учебно-материальная база, профессорско-преподавательский состав и созданные условия в Академии – всё это целом, позволяет получить высокие знания и навыки. В итоге мы видим, что в оборонное ведомство Вьетнама с каждым годом поступает очередное поколение крепких профессионалов. Военнослужащие, прошедшие подобную серьезную школу, в дальнейшем смогут качественно решать поставленные задачи, а также твёрдо и уверенно повышать обороноспособность нашей страны.

– Планирует ли Вьетнам как-то расширять сотрудничество на базе ОВА ВС РФ и вообще имеется ли для этого возможности?

– Обучение наших военнослужащих в ведущих военных вузах России – это одна из важных задач Министерства обороны Вьетнама. Мы уделяем очень много внимания этому вопросу. Думаю что с каждым годом число офицеров, которые учатся в России, будет только расти. К сожалению, на следующий год не запланировано поступление абитуриентов в Общевойсковую академию от Вьетнама. Но в будущем этот процесс будет продолжаться.

– А почему не получилось в этом году?

– Дело в том, что количество стипендий для курсантов и слушателей у нас ограниченно. В каждом году мы решаем, какие специальности и направления будут приоритетными и уже тогда, исходя из потребностей, выбираем ввуз.

В России вообще много курсантов и слушателей из Вьетнама – наши офицеры проходят обучение в основном здесь, а не в других странах.

– Наши страны давно сотрудничают друг с другом. В том числе и по «оборонке». Как вы оцениваете сегодняшний уровень военно-технического сотрудничества и есть ли пространство для его расширения?

– У дружбы между нашими народами очень глубокие корни. Буквально через 2 года мы будем отмечать 70-летие становления дипломатических отношений между странами. Сотрудничество в военной области, наряду с другими, всегда являлось важной составляющей. И сегодня оно на довольно высоком уровне.

Хотя есть направления, в которых необходимо углубление сотрудничества. Надеемся, в ближайшем будущем эти вопросы будут обсуждать на самом высоком уровне. Кроме того мы готовы рассмотреть и предложения российской стороны. В любом случае, мы за то, чтобы продолжать совместную работу на благо будущего наших стран и прежде всего во благо мира!

– Не так давно вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», вооруженные ракетами «Калибр», могут быть поставлены в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В том числе и Вьетнам…

– Не секрет что на нашем вооружении стоит в основном советская и российская техника – больше чем на 90%. Недавно мы действительно купили несколько современных кораблей.

– А насколько сложно вообще выстраивать отношения по этой линии с учётом того, что США вводит санкции за приобретение российской военной техники? Для ряда стран, в том числе Вьетнама, подобные ограничения временно сняли. Но всё же?

– Покупка вооружения и техники для защиты Отечества это важная работа наших офицеров и инстанций. Да, США пытается несколько ограничить наши контакты с Россией. Но я думаю, что мы найдём решения и способы, чтобы поставки техники и вооружения продолжались. Во имя опять же совершенной задачи – защиты Родины.

– Не так давно стартовали IVАрмейские международные игры, в которых впервые в этом году принимает участие команды из Вьетнама. Следите за выступлениями?

– Несколько дней назад наш начальник Генштаба прилетел с делегацией, чтобы принять участие в церемонии открытия. Мы участвуем первый раз, есть много трудностей, но наши ребята стараются их преодолевать. Например, для них танк Т-72 – это новая техника. В нашей армии таких пока нет. Но, несмотря на это, военнослужащие за короткий срок старались успеть овладеть нюансами работы на таком танке. Возможно, поэтому результаты нашей команды пока не самые высокие, но, хочу отметить, что мы и не на последнем месте!

– Если возвращаться к теме подготовки офицеров в Академии, то чем сейчас занимаются вьетнамские специалисты на Родине?

– Кто-то дорос до уровня командующих отдельных родов войск, кто-то занимается передачей своего опыта и преподаёт в вузах Вьетнама. Сегодня эти люди живой пример для подражания. Кстати, некоторые наши офицеры присутствуют на доске почёта среди отличников Академии! Я очень надеюсь, что нынешние слушатели будут продолжать такие славные традиции, а также способствовать укреплению дружбы между нашими армиями.

Пользуясь случаем, хочется пожелать всего хорошего Общевойсковой академии от имени аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве СРВ в РФ и поздравить личный состав академии со славной годовщиной. Со столетним юбилеем академии!

– Остаётся только присоединиться к вашим поздравлениям и от лица «АН» выразить надежду, что сотрудничество Вьетнама и России будет только укрепляться!