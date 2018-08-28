Россия расширила группировку кораблей у берегов Сирии

Минобороны РФ продолжает наращивать в Средиземном море мощную группировку боевых кораблей. В ее состав уже входит 10 судов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", и две подводные лодки.

Об этом сообщает газета "Известия". В настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также суда Каспийской флотилии.

Сообщается, что нынешняя группировка российских кораблей - самая крупная у берегов Сирии с начала конфликта. Кроме того, в Минобороны планируют подвести еще несколько кораблей.