Россия расширила группировку кораблей у берегов Сирии
28 августа 2018, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
Минобороны РФ продолжает наращивать в Средиземном море мощную группировку боевых кораблей. В ее состав уже входит 10 судов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", и две подводные лодки.
Об этом сообщает газета "Известия". В настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также суда Каспийской флотилии.
Сообщается, что нынешняя группировка российских кораблей - самая крупная у берегов Сирии с начала конфликта. Кроме того, в Минобороны планируют подвести еще несколько кораблей.
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