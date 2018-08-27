В Охотском море прошли боевые пуски крылатых ракет "Оникс"
27 августа 2018, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Российское Министерство обороны сегодня опубликовало фрагменты учений Тихоокеанского флота, в ходе которых были произведены боевые пуски ракет «Оникс» с береговых комплексов «Бастион».
Боевые пуски крылатых ракет «Оникс» с береговых комплексов «Бастион» и крылатых ракет (предположительно, П-1000 «Вулкан») с боевых кораблей были произведены по надводным целям в Охотском море.
Береговой ракетный комплекс «Бастион» способен поражать надводные корабли различных типов и классов, защищая морское побережье на протяженности свыше 600 километров. В боекомплект каждого «Бастиона» входит до 36 крылатых ракет «Оникс», сообщает РИА Новости.
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