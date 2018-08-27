Россия начала строительство новой базы ПВО в Арктике

В якутском порту Тикси началось строительство военного городка для военнослужащих соединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, сообщила сегодня пресс-служба Северного флота.

«Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии установки первой сваи современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота», - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

В сообщении также приводится информация, что строительство городка, состоящего из одиннадцати объектов, будет завершено в течение полугода.

Ранее со слов командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова стало известно, что в текущем году на базе флота будет сформирована новая арктическая дивизия ПВО, сообщает RT.