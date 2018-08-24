Российский истребитель Су-57 получит систему искусственного интеллекта
24 августа 2018, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]
Российский истребитель пятого поколения Су-57 протестирует систему искусственного интеллекта. По словам авиаконструкторов, интеграция искусственного интеллекта может позволить вплотную приблизиться к созданию перспективных беспилотных самолетов шестого поколения.
Как сообщают РИА Новости, на летательном аппарате комплексная система управления и оборудование для обзора и прицела орудий будут "доведены до автоматического режима боевого применения". При этом на истребителе также отработают бортовой комплекс обороны, который включает в себя новые частоты и режимы работы.
Один из первых экземпляров российского истребителя совершил демонстрационные полеты во время работы международного военно-технического форума "Армия-2018", сообщает «Экономика сегодня».
Су-57 — российский многоцелевой истребитель, который предназначен для уничтожения любых воздушных целей, поражения наземных и надводных объектов.
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