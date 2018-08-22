Центр Хруничева отказался от модификаций ракеты «Протон»
22 августа 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный директор Центра имени М.В. Хруничева Алексей Варочко считает нецелесообразным дальнейшее развитие проекта по созданию ракеты-носителя среднего класса "Протон Лайт".
По словам Варочко, реализация нецелесообразна с точки зрения доработки инфраструктуры - наземного стартового комплекса, которая обойдется слишком дорого и, к тому же, не окупится.
Он отметил, что переоборудовать стартовую инфраструктуру под имеющееся количество пусков проще, дешевле и оптимальные для ракеты "Протон-М".
Варочко подтвердил, что в настоящий момент работы не завершены - проект создания "Протон-Л", представленный в 2016 году, заморожен.
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