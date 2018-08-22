В России могут создать новый тяжелый танк

Российский "Уралвагонзавод" готов создать новый тяжелый танк на платформе "Армата" со 152-миллиметровой пушкой. В настоящий момент ожидается решение Министерства обороны РФ. [related_articles]

Об этом сообщили в пресс-службе УВЗ. В настоящее время предприятие имеет технический задел для создания танка с повышенной дульной энергией. Однако решение - за заказчиком.

В настоящее время в российской армии проходят испытания танки Т-14 "Армата" с орудиями калибра 125 миллиметров, сообщает портал Москва 24.

Этот танк впервые в истории был оборудован необитаемой башней. Кроме того, он имеет изолированную бронированную капсулу для экипажа.