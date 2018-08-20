Видео: «Калашников» представил новый автомат АК-308 под патрон НАТО
20 августа 2018, 20:05 [ «Аргументы Недели» ]
Концерн "Калашников" представил новый автомат, получивший название АК-308. Данное оружие разработано с учетом использования боеприпасов образца НАТО. Об этом сообщает "Калашников Media".
Автомат АК-308 создан на базе автомата АК-103 в калибре 7.62 миллиметра, характерного для снайперских винтовок стран НАТО. В настоящий момент на предприятии опытный образец готовят к испытаниям.
К основным характеристикам нового автомата можно отнести: вместимость магазина - 20 патронов, вес оружия с пустым магазином - 4.3 кг, общая длина - от 880 до 940 мм, длина ствола - 415 мм.
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