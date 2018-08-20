Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота приступил к учениям в Охотском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в Охотское море для проведения ракетных и артиллерийских стрельб. Об этом сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"В рамках планового зачетного тактического учения корабельной ударной группы на полигонах боевой подготовки корабли проведут комплекс совместных ракетных и артиллерийских стрельб", — отметил он, передает ТАСС.

В состав отряда вошли эскадренный миноносец "Быстрый", ракетный крейсер "Варяг", а также крупные противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", "Адмирал Пантелеев".

На переходе из Владивостока военные суда провели противолодочные учения, в ходе которых осуществили поиск и слежение за подлодкой "противника" с поддержкой самолетов Ка-27, проработали задачи ПВО, освоили совершенствование тактического маневрирования, провели тренировку по оказанию помощи "аварийному" судну.