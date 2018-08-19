Первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В прошел успешно

Сегодня свой первый полет успешно совершил модернизированный вертолет Ми-26Т2В, созданный для Военно-космических сил России. Серийные поставки вертолета в ВКС РФ начнутся в следующем году.

«Модернизация значительно расширяет потенциал применения этой уникальной машины. Оснащение войск тяжелыми вертолетами именно этой модификации предусматривает государственная программа вооружения. Уверен, что Ми-26Т2В будет востребован не только в России, но и за ее пределами», - заявил индустриальный директор авиационного кластера государственной корпорации Анатолий Сердюков.

«Нам удалось во многом автоматизировать полет и посадку такой большой и сложной машины. Это значительно снизило нагрузку на экипаж. Установка современного бортового комплекса обороны значительно повысила живучесть вертолета. Количество членов экипажа осталось прежним – пять человек», - пояснил генеральный директор вертолетного холдинга Андрей Богинский.

Модификация тяжелого вертолета Ми-26Т2В разработана в интересах Министерства обороны России. Вертолет способен выполнять полеты в любом регионе, сообщает РИА Новости.