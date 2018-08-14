Турчинов заявил о превосходстве украинских ракет над российскими

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе своего визита в конструкторское бюро "Луч" заявил о превосходстве украинских ракет над российскими аналогами.

По словам Турчинова, после 2014 года именно усилиями КБ "Луч" был восстановлен ракетный щит страны. Он напомнил, что особым "спросом на внешних рынках вооружений" пользуются противотанковые комплексы "Скиф", "Стугна", "Барьер", "Корсар" и "Сармат".

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", - сказал Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

Кроме того, по словам Турчинова, на Украине в ближайшее время начнутся разработки новейших украинских реактивных систем залпового огня и противовоздушных ракетных комплексов, которые также призваны обойти по всем параметрам российскую военную технику.

Правда, новинки украинских орудий все чаще оказываются разработками СССР. Так, например, миномет "Молот" получил не самый удачный "апгрейд": после усовершенствования специалистами Незалежной он, по меньшей мере, трижды взрывался при использовании. В результате инцидентов погибло семь человек.