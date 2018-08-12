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"Спросите у дедушек": Шойгу предостерег Германию от позиции силы в диалоге с РФ
12 августа 2018, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал слова министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, призывавшую Европарламент вести любые диалоги с российской стороной исключительно "с позиции силы".
Об этом говорится в интервью министра телеканалу "Россия 24": "Спросите у дедушек, каково это - разговаривать с Россией с позиции силы", - заявил глава минобороны.
Подчеркнув, что после всего, что Германия сделала России, еще "лет 200 по этому поводу не надо говорить", министр, тем не менее, отметил, что российская сторона, как и ранее, открыта к любым контактам и равноценному сотрудничеству.
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