"Спросите у дедушек": Шойгу предостерег Германию от позиции силы в диалоге с РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал слова министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, призывавшую Европарламент вести любые диалоги с российской стороной исключительно "с позиции силы".

Об этом говорится в интервью министра телеканалу "Россия 24": "Спросите у дедушек, каково это - разговаривать с Россией с позиции силы", - заявил глава минобороны.

Подчеркнув, что после всего, что Германия сделала России, еще "лет 200 по этому поводу не надо говорить", министр, тем не менее, отметил, что российская сторона, как и ранее, открыта к любым контактам и равноценному сотрудничеству.