Опубликованный в сети снимок долгожданной новинки украинского оборонпрома – САУ «Богдана» - вызвал бурное обсуждение. Пользователи подозревают, что она сделана из пластика или нарисована в фотошопе.

Очередное творение укроборонпрома вызвало немалое разочарование пользователей сети. В частности, ранее предполагалось, что украинская самоходная артиллерийская установка «Богдана» получит башню от польской САУ «Краб». Но, видимо, украинская оборонка не смогла себе позволить такое техническое решение. «Богдана» целиком дешевле, чем одна башня «Краба», - высказались пользователи.

Критические замечания вызвали также колесная база «Богданы», уровень защищенности ее кабины и механизм заряжания. «Наверное, я пессимист и ставлю диагнозы по фото. Но выглядит это как замах на рубль, а удар на копейку», - подытожил один из комментаторов.

Многие пользователи, памятуя о прошлых «пшиках» украинской оборонной промышленности, предположили, что машина либо сделана из пластика в единственном экземпляре, либо и вовсе нарисована в 3D-редакторе.