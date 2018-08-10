Российский фрегат выследил американскую подлодку в Средиземном море
10 августа 2018, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Экипаж российского сторожевого фрегата «Адмирал Эссен» во время похода в Средиземном море в реальных боевых условиях смог поймать «стальную акулу» - американскую атомную субмарину класса «Огайо».
Российские военные моряки отследили и взяли на сопровождение американскую подводную лодку класса «Огайо». «Охота на акулу» длилась более двух часов. За это время экипаж фрегата «Адмирал Эссен» снял акустический портрет субмарины и отработал учебную задачу по уничтожению условного противника.
Преследование американской подлодки российским фрегатом происходило на фоне апрельского обострения ситуации в Сирии, когда коалиция США, Франции и Великобритании нанесла массированный ракетный удар по территории арабской республики. Однако известно об этой «охоте» стало уже после того, как «Адмирал Эссен» вернулся из похода, сообщают «Известия».
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