В России до 2027 года появится опытный образец экраноплана

В рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений до 2027 года в России появится опытный образец экраноплана «Орлан», оснащенный ракетным вооружением для патрулирования морских районов.

«В Государственной программе вооружений на 2018-2027 годы есть опытно-конструкторская работа «Орлан». Она предусматривает строительство опытного образца. Основной функционал у него – Северный морской путь. Там у нас не очень развита инфраструктура. Он может закрывать эти районы. А в принципе экранопланы могут применяться и в Каспийском, и в Черном морях», - рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Экраноплан сочетает в себе возможности корабля и самолета. Идея его создания принадлежит советскому конструктору-кораблестроителю Ростиславу Алексееву, разработавшему также всем известные суда на подводных крыльях (тип «Ракета»). Но по скорости экраноплан превосходит СПК, а по грузоподъемности выигрывает у самолетов. Для военных нужд экранопланы хороши тем, что незаметны для радаров, сообщает РИА Новости.