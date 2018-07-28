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Фрегат "Адмирал Горшков" вошел в состав ВМФ России
28 июля 2018, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 28 июля, состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Грошков». Фрегат включен в боевой состав ВМФ РФ.
Фрегат «Адмирал Горшков» включен в состав 43-й ракетной дивизии кораблей Северного флота России. «Это головной фрегат в серии кораблей дальней морской зоны. Таких фрегатов будет у нас четыре», - сообщил заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Иосифович Бурсук.
В День Военно-морского флота 29 июля фрегат «Адмирал Горшков» пройдет в парадном строю во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшие несколько лет фрегаты проекта 22350 и аналогичные ему станут основными боевыми кораблями российского флота, сообщает ТАСС.
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