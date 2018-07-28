В белорусском Бресте прошла торжественная церемония открытия конкурса «Снайперский рубеж», проходящего в рамках Армейских международных игр-2018. В состязании участвуют команды из 18 стран. Сергей Шойгу объявил Армейские игры открытыми

Торжественная церемония открытия конкурса снайперов состоялась на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Участники конкурса почтили минутой молчания память погибших воинов – защитников Брестской крепости.

Сам снайперский конкурс пройдет на Брестском полигоне с 29 июля по 9 августа. Состязание разделено на три основных этапа: индивидуальный зачет, парный зачет и снайперская эстафета. Страна-победитель будет определена по итогам трех этапов.

Есть еще и четвертый этап – «Снайперская дуэль». Согласно условиям конкурса, участники выполняют задания в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Четвертые Армейские международные игры стартовали сегодня, 28 июля, и будут проходить одновременно на 24 полигонах в семи странах до 11 августа, сообщает РИА Новости.