В Белоруссии начался конкурс снайперов в рамках "АрМИ-2018"
28 июля 2018, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]
В белорусском Бресте прошла торжественная церемония открытия конкурса «Снайперский рубеж», проходящего в рамках Армейских международных игр-2018. В состязании участвуют команды из 18 стран.
Торжественная церемония открытия конкурса снайперов состоялась на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Участники конкурса почтили минутой молчания память погибших воинов – защитников Брестской крепости.
Сам снайперский конкурс пройдет на Брестском полигоне с 29 июля по 9 августа. Состязание разделено на три основных этапа: индивидуальный зачет, парный зачет и снайперская эстафета. Страна-победитель будет определена по итогам трех этапов.
Есть еще и четвертый этап – «Снайперская дуэль». Согласно условиям конкурса, участники выполняют задания в обстановке, максимально приближенной к боевой.
Четвертые Армейские международные игры стартовали сегодня, 28 июля, и будут проходить одновременно на 24 полигонах в семи странах до 11 августа, сообщает РИА Новости.
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