Военный атташе ЮАР: "Армейские игры сближают страны"
28 июля 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Военный атташе ЮАР Джордж Себануне сделал заявление, что Армейские игры сближают страны. Здесь они могут более тесно выстраивать военные и дипломатические отношения. Об этом сообщают РИА Новости.
Себануне подчекнул, что их команда приезжает на Армейские игры уже во второй раз. По его словам, дипломатические отношения очень сильны между РФ и ЮАР, а участие в играх способствеут сближению культур стран.
Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил четвертые Армейские международные игры открытыми. На торжественной церемонии он прочитал приветственное письмо Владимира Путина и поприветствовал участников. В этом году принимают участие 189 команд из 32 стран.
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