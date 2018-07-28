Сергей Шойгу объявил Армейские игры открытыми

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил открытыми четвертые Армейские международные игры. Она зачитал приветственное письмо президента России и поздравил участников игр с их открытием.

«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на открытии четвертых Армейских международных игр!», - обратился Сергей Шойгу к участникам. На торжественной церемонии открытия АрМИ-2018 министр обороны РФ зачитал приветственное письмо Владимир Путина.

«Уверен, что нынешние состязания порадуют зрителей честной, бескомпромиссной борьбой и яркими победами. Армейские международные игры способствуют развитию международного военно-технического сотрудничества, популяризации воинской службы», - говорится в письме российского президента.

Владимир Путин также пожелал всем участникам состязаний успехов, а болельщикам – незабываемых впечатлений.

«В этом году в Армейских международных играх принимают участие 189 команд из 32 стран. География и масштаб игр растут с каждым годом. Неизменным остается одно: дух мужества, благородства, товарищества и взаимовыручки, который царит на импровизированных полях сражений», - отметил Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ также пожелал участникам АрМИ-2018 убедительных побед и объявил четвертые Армейские международные игры открытыми, сообщает РИА Новости.