В ДНР сообщили, что украинским военным отказываются выплачивать деньги

Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов сообщил, что руководство ВСУ оставит без зарплат военнослужащих в Донбассе.

По словам Безсонова, в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране денежное довольствие военнослужащим ВСУ, проходящим службу в зоне операции оккупационных сил, будет осуществляться на два месяца позже установленного срока, передаёт РИА Новости.

В связи с этим в рядах армии Украины ожидаются в ближайшее время «массовые акции неповиновения». Командование боевиков отдало распоряжение на выделение дополнительных патрулей для подавления возможных акций протеста, а также провести «разъяснительные работы среди личного состава».